Milano, 7 apr. (LaPresse) – “Sono stato felice di incontrare il ministro degli Esteri italiano a Roma Antonio Tajani. Gli ho chiesto di agire e di sostenere lo Stato di Israele per garantire che non venga presa alcuna decisione sul cessate il fuoco senza la condizione del rilascio immediato di tutti i sequestrati”. Così in un post sul social X, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz oggi in visita in Italia. “Insieme alle famiglie dei rapiti che mi accompagnavano, gli ho detto che i compiti principali davanti ai nostri occhi sono il rilascio incondizionato di tutti i 133 rapiti e lo smantellamento dell’organizzazione terroristica Hamas”, ha aggiunto.

