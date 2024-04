Milano, 6 apr. (LaPresse) – “Noi siamo prossimi a dirci in modo formale che il complesso dei bonus edilizi è costato oltre 200 miliardi dal 2021 ad oggi e di questo dobbiamo avere piena comprensione, perché quando lodiamo l’impatto del Pnrr sul sistema Paese non possiamo ignorare che abbiamo speso molto di più per il superbonus di quello che spenderemo per il Pnrr”. Lo ha detto il sottosegretario all’Economia Federico Freni, nel suo intervento alla trentacinquesima edizione del Workshop annuale ‘Lo scenario dell’Economia e della Finanza’ organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) a Cernobbio. “A oggi abbiamo speso sopra i 210 miliardi di bonus edilizi, a fronte di tutto questo c’è la necessità di programmare in modo sensato e di monitorare la spesa pubblica, perché il debito c’è, non possiamo nasconderlo sotto al tappeto e appesantisce l’andamento del Paese”, ha sottolineato Freni, aggiungendo che “programmare e monitorare la spesa pubblica diventa un imperativo categorico ma in questa ottica il Pnrr cuberà come spesa 196 miliardi, più o meno, di cui 123 a debito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata