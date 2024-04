Milano, 6 apr. (LaPresse) – “Non basta che sei mesi di guerra siano un momento di ricordo e di lutto: occorre anche stimolare la determinazione collettiva affinché ci sia una resa dei conti per questo tradimento dell’umanità”. Così in una nota Martin Griffiths, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari e coordinatore degli aiuti d’emergenza, in occasione dei 6 mesi dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza tra Hamas e Israele. “Ogni giorno questa guerra miete sempre più vittime civili. Ogni secondo che continua semina i semi di un futuro così profondamente oscurato da questo conflitto implacabile”, aggiunge Griffiths, “come io e molti altri abbiamo ripetutamente affermato, la fine di questa guerra è attesa da tempo”. E conclude: “Raramente si è verificata una tale indignazione globale per il prezzo del conflitto, apparentemente fatto così poco per porvi fine e invece così tanta impunità”.

