Milano, 6 apr. (LaPresse) – Domani una delegazione di Hamas si recherà al Cairo, in Egitto, per negoziati su un accordo con Israele per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. È quanto ha rivelato una fonte del movimento palestinese all’emittente Al Jazeera, che riporta che nelle ultime ore si sono svolti intensi contatti tra Haniyeh, leader di Hamas, e i mediatori per riprendere i colloqui. Haniyeh ha assicurato ai mediatori che qualsiasi ciclo di negoziati dovrà iniziare sulla base di un cessate il fuoco permanente, con il ritiro totale dell’esercito israeliano e il ritorno incondizionato degli sfollati palestinesi.

