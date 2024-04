Milano, 6 apr. (LaPresse) – Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid partirà stasera per una visita diplomatica a Washington, negli Stati Uniti, dove incontrerà il segretario di Stato americano Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Inoltre, Lapid incontrerà anche il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer, il presidente della commissione per le relazioni estere del Senato Ben Cardin e il senatore repubblicano Lindsey Graham. Lo riporta Ynet.

