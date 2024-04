Milano, 6 apr. (LaPresse) – L’Empoli supera per 1-0 Il Torino nella partita valida per per la 31ma giornata di Serie A, allo stadio Castellani. Nel primo tempo, terminato 1-0 per l’Empoli, aveva segnato Mancini al 42′. Nella ripresa, al 60′ Duvan Zapata ha fatto gol colpendo di testa sul corner, portando il risultato temporaneo 1-1. Al 75′ Empoli di nuovo in vantaggio con il gol di Matteo Cancellieri. Cinque i minuti di recupero concessi dall’arbitro. Al 91′ nuovo pareggio del Torino con il gol di Duvan Zapata. Ma di nuovo al 94′ l’Empoli si porta in vantaggio con il gol di M’Baye Niang.

