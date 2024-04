Milano, 5 apr. (LaPresse) – “La notte del 5 aprile è diventata una delle più nere per l’aviazione strategica russa e per l’aviazione in generale”, ha detto una fonte della Gur a Rbc-Ukraine, “le conseguenze di questo attacco saranno avvertite a lungo termine dagli occupanti. Ma questa non è l’ultima operazione del genere, come dicono, non abbiamo ancora iniziato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata