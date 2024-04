Milano, 5 apr. (LaPresse) – Un terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto tremare la costa orientale degli Stati Uniti. Secondo l’US Geological Survey l’epicentro è stato registrato vicino alla stazione di Whitehouse, nel New Jersey. La scossa è stata avvertita in tutta New York e a Filadelfia. Finora non ci sono informazioni di feriti o di danni.

