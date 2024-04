Milano, 5 apr. (LaPresse) – In seguito all’attacco mortale al convoglio di World Central Kitchen e alla tesa conversazione con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Israele varerà misure immediate per migliorare la situazione umanitaria a Gaza. Lo riferisce l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, citato dai media israeliani, riportando le decisioni del gabinetto di guerra. Israele aprirà temporaneamente il porto di Ashdod per le consegne umanitarie e aprirà il valico di Erez nel nord della Striscia per la prima volta dal 7 ottobre. Inoltre aumenterà la quantità di aiuti provenienti dalla Giordania che transita attraverso il valico di Kerem Shalom.

