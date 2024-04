Milano, 5 apr. (LaPresse) – Hamas ha rifiutato la più recente controproposta avanzata da Israele all’inizio di questa settimana. Lo ha detto un diplomatico a conoscenza delle discussioni alla Cnn. “Hanno rifiutato e hanno affermato che non include alcuna risposta alle loro richieste”, ha detto il diplomatico. Hamas ritiene che “la proposta israeliana non contenga nulla di nuovo, quindi non vede la necessità di modificare la sua proposta”, ha aggiunto il funzionario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata