Milano, 5 apr. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che Israele sta facendo ciò che aveva chiesto per far entrare gli aiuti a Gaza, un giorno dopo la telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Alla domanda dei giornalisti se avesse minacciato di fermare gli aiuti militari a Israele durante la telefonata, Biden ha detto mentre lasciava la Casa Bianca: “Ho chiesto loro di fare quello che stanno facendo”. Lo riporta il Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata