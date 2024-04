Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Non conosco la proposta di Salvini ma devo dire che è già incardinata al Senato una proposta di Forza Italia sulla rigenerazione urbana che prevede le cose di cui ha parlato Salvini”. Così il vicepremier Antonio Tajani a margine di un convegno di Forza Italia sulla sanità. “Nessuno ha visto il testo – ha osservato – quindi non sono in grado di dare un giudizio, ma se va nella direzione della proposta di Forza Italia si può incardinare al Senato. Il testo di Forza Italia prevede la sistemazione di piccolissimi errori o abusi, ma certamente non si tratta di un condono. Per quanto ci riguarda non si può fare un condono ma si possono sanare alcune cose che non provocano alterazioni sostanziali agli edifici. Se va nella nostra direzione, la proposta della Lega ben venga. Si può depositare al Senato dove c’è anche la nostra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata