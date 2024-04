Milano, 5 apr. (LaPresse) – “In merito alle dichiarazioni rilasciate da Christian Raimo in tv nel corso della trasmissione ‘L’aria che tira’ l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, per la parte di competenza, ha già avviato nei giorni scorsi un approfondimento interno. Ogni docente è prima di tutto e sempre un educatore e la scuola non può condividere nessuna forma di violenza, anche verbale, nel rispetto dei valori che sono propri della nostra Costituzione”. Così, in una nota, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in riferimento alle parole pronunciate dall’insegnante e scrittore nella puntata del 29 marzo su Ilaria Salis: “C’è un’antifascista, una collega, che è andata in Europa a picchiare dei neonazisti. Ha fatto bene. Picchiare i neonazisti penso che sia giusto”, “bisogna contestarli in qualunque modo”.

