Milano, 5 apr. (LaPresse) – La Procura di Biella ha notificato a Emanuele Pozzolo l’avviso di chiusura indagini prelimirari, in merito a quanto accaduto la notte di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella, quando un colpo di pistola, di proprietà del parlamentare ha ferito a una gamba il 31enne Luca Campana. É quanto si legge in una nota della Procura, guidata da Teresa Angela Camelio.

