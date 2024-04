Torino, 5 apr. (LaPresse) – La Salernitana riagguanta nel recupero il Sassuolo e per i neroverdi, rimontati di due reti, sfuma un successo che sarebbe stato fondamentale in chiave salvezza. Si chiude sul 2-2 la sfida dell’Arechi valida come anticipo della 31/a giornata di Serie A. Emiliani avanti nel primo tempo con le reti di Lauriente (37′) e Bajrami (44′). Nella ripresa Candreva accorcia su rigore le distanze (52′), poi al 91′ Maggiore firma il 2-2. Il Sassuolo sale così a 25 punti e aggancia momentaneamente Frosinone ed Empoli. I campani fanalini di coda spezzano la serie di sconfitte e raggiungono quota 15.

