Milano, 4 apr. (LaPresse) – A tre giorni dal via del Rolex Masters1000 di Montecarlo, Rafa Nadal è costretto ad alzare bandiera bianca. Il tennista spagnolo, ex numero 1 del mondo, ha infatti annunciato sui suoi profili social che non prenderà parte al torneo che per tradizione apre la stagione in Europa sulla terra battuta. “Ciao a tutti! Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Montecarlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette”, ha scritto Nadal su X postando però anche un video in cui lo si vede allenarsi. Nadal è il recordman di vittoria nel Principato, con undici trofei alzati al Montecarlo Country Club. A oggi, l’unico torneo disputato dal maiorchino in quella che lui stesso aveva indicato come la sua possibile ultima stagione sul circuito, risulta ancora l’Atp 250 di Brisbane da cui è stato eliminato al terzo turno dall’australiano Thompson. Poi solo una serie di forfait a partire dagli Australian Open, fino ai due Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami.

