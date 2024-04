Gerusalemme, 4 apr. (LaPresse/AP) – I testimoni hanno detto a Human Rights Watch che non c’è stato alcun avvertimento prima dell’attacco. Il gruppo afferma che le autorità israeliane non hanno pubblicato alcuna informazione sul presunto obiettivo e non hanno risposto alle sue richieste di informazioni. Al momento l’Idf non ha risposto oggi a una richiesta di commento da parte di Associated Press. Israele afferma che cerca di evitare vittime civili e attribuisce la responsabilità della loro morte ad Hamas perché i militanti operano in aree densamente popolate, ma l’esercito raramente commenta i singoli attacchi che ogni giorno uccidono decine di persone, fra cui donne e bambini. Israele affronta crescenti critiche internazionali per la sua condotta di guerra dopo che i suoi attacchi hanno ucciso 7 operatori umanitari di World Central Kitchen (Wck) all’inizio di questa settimana.

