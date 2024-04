Vieste (Foggia), 4 apr. (LaPresse) – Incidente stradale mortale alle porte di Vieste (Foggia): un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri e una 16enne è rimasta ferita sulla provinciale 52, in località Defensola. Stando a quanto si apprende, i due giovani erano in auto e, per cause da accertare, sono finiti fuori strada andando a schiantarsi contro un muretto posto al lato. Sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano e i carabinieri.

