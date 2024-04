Roma, 4 apr. (LaPresse) – La Corte d’assise speciale di Parigi ha emesso oggi la sentenza sui quattro imputati nel processo per l’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo del 2018. Il principale imputato, Audrey Mondjehi, è stata condannato a 30 anni di carcere, due terzi dei quali da scontare nel carcere di massima sicurezza, per associazione a delinquere terroristica ma non per complicità in un atto terroristico. Per la Procura nazionale antiterrorismo non c’erano dubbi che l’imputato fosse a conoscenza del carattere terroristico dei piani dell’attentatore jihadista Cherif Chekatt. I suoi difensori avevano cercato di affermare il contrario, assicurando che non dovesse essere condannato per atti di terrorismo.

