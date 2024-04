Napoli, 4 apr. (LaPresse) – “Il mio stato d’animo è uguale a quello di ieri, a quello di una settimana fa e a quello di un mese fa. Sono assolutamente tranquilla, sono a fare il mio lavoro anche qua oggi, come ieri e come farò domani. Il Parlamento credo che in una democrazia sia sovrano, il voto mi sembra molto chiaro, per cui sono assolutamente non direi serena, ma molto tranquilla”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè, al suo arrivo a Napoli al museo ferroviario di Pietrarsa per la nona edizione del ‘Meet Forum – Il turismo sostenibile’, commentando il voto alla Camera sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti.

