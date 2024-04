Milano, 3 apr. (LaPresse) – Il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu e il suo omologo russo Sergei Choigu si sono mostrati “disposti al dialogo” sul conflitto in Ucraina durante il colloquio telefonico. Lo ha assicurato il ministero della Difesa russo, citato da Tf1. “Si è constatata la disponibilità al dialogo riguardo all’Ucraina. Il punto di partenza potrebbe essere l’iniziativa di pace di Istanbul. Tenere un incontro a Ginevra senza la partecipazione della Russia non ha senso”, ha affermato il ministero in un comunicato.

