Roma, 3 apr. (LaPresse) – C’è una grande rischio che le linee del fronte ucraino crollino ovunque i generali russi decidano di concentrare la loro offensiva. Lo riporta Politico, citando alcuni ufficiali ucraini che hanno prestato servizio sotto il generale Valery Zaluzhny. Inoltre, hanno aggiunto, in virtù del maggior numero di forze e truppe russe e dei continui raid con bombe guidate che da settimane distruggono le posizioni ucraine, la Russia sarà probabilmente in grado di “penetrare la linea del fronte e di distruggerla in alcune parti”. Secondo gli ufficiali sentiti da Politico “non c’è nulla che possa aiutare l’Ucraina adesso perché non esistono tecnologie serie in grado di compensare l’Ucraina per la grande massa di truppe che la Russia probabilmente scaglierà contro di noi. Noi non disponiamo di queste tecnologie e anche l’Occidente non le possiede in numero sufficiente”. Secondo uno degli ufficiali sono la grinta e la resilienza degli ucraini, insieme agli errori dei comandanti russi, potrebbero alterare questa dinamica.

