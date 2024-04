Roma 3 apr. (LaPresse) – Una vasta operazione anticrimine interforze è in corso da questa mattina all’alba nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, al Casilino. Un centinaio di agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, stanno effettuando controlli e perquisizioni nelle aree più degradate della zona dove sono attive le piazze di spaccio. Da via dell’Archeologia, a via Giacinto Camassei fino a largo Ferruccio Mengaroni e via Santa Rita da Cascia le forze di polizia hanno controllato decine di pregiudicati anche ai domiciliari. Durante le operazioni sono stati effettuati diversi arresti e sono state sequestrate numerose dosi di droga. Il blitz, disposto dalla Prefettura di Roma, diretto dai primi dirigenti della polizia dei distretti del Casilino e di San Basilio, Massimo Marino ed Isea Ambroselli, è scattato poche ore prima della firma del protocollo d’intesa tra il Ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e per lo Sport e Giovanni Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, per l’avvio di un progetto Pilota, nel quartiere di Tor Bella Monaca, che si pone l’obiettivo di garantire più elevati standard di sicurezza e rilanciare il territorio anche grazie a progetti di rigenerazione urbana in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

