Roma, 3 apr. (LaPresse) – “Sono indignato e addolorato per la morte di sette operatori umanitari della World Central Kitchen, tra cui un americano, avvenuta a Gaza. Fornivano cibo ai civili affamati nel mezzo di una guerra. Erano coraggiosi e altruisti. La loro morte è una tragedia”. Così il presidente americano, Joe Biden, in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. Israele, afferma Biden, “non ha fatto abbastanza per proteggere gli operatori umanitari che cercano di fornire ai civili l’aiuto di cui hanno disperatamente bisogno” e “non ha fatto abbastanza per proteggere i civili”. Gli Stati Uniti, continua Biden, “hanno ripetutamente esortato Israele a decongestionare le operazioni militari contro Hamas con operazioni umanitarie, al fine di evitare vittime civili”.

