Roma, 3 apr. (LaPresse) – Il Ros dei carabinieri, supportato dai militari dell’arma territoriale, ha eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip Genova nei confronti di 20 indagati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti ed armi anche da guerra. In corso perquisizioni e sequestri in Liguria e Calabria. L’attività è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust ed Europol.

