Roma, 3 apr. (LaPresse) – “Domani quindi al voto e sarà importante stringerci attorno a questo progetto di unità”. Così Emanuele Orsini in una lettera agli associati di Confindustria che LaPresse ha potuto visionare. “Condivido con Edoardo che dovremo dimostrare, anche a coloro che potrebbero aver avuto dei dubbi, la forza e l’autorevolezza di Confindustria – aggiunge – Confido che tutti noi saremo coesi con l’obiettivo di essere forti e ascoltati. La nostra responsabilità sarà grande, ma sono certo che insieme saremo in grado di riportare la nostra Confindustria a quella credibilità necessaria per avere un ruolo nelle scelte del nostro Paese”.

