Roma, 3 apr. (LaPresse) – “Ringrazio Edoardo per avermi messo nelle condizioni di poter scegliere la squadra migliore in totale libertà, mettendo al centro il nostro progetto. Sarà un progetto portato avanti da persone competenti e all’altezza delle aspettative di tutti voi”. Così Emanuele Orsini in una lettera agli associati di Confindustria che LaPresse ha potuto visionare.

