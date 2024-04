Istanbul (Turchia), 2 apr. (LaPresse/AP) – È di 15 morti e diversi feriti gravi in Turchia il bilancio di un incendio scoppiato in un night club a Istanbul durante dei lavori di ristrutturazione. Lo riferiscono autorità e media locali. L’agenzia di stampa turca Anadolu riporta che almeno 8 persone sono rimaste ferite, 7 delle quali sono ricoverate in ospedale in condizioni gravi. Il locale, chiuso per lavori di ristrutturazione, si trovava al piano terra di un edificio residenziale di 16 piani nel quartiere di Besiktas, sul lato europeo della città attraversata dal Bosforo. L’incendio è stato portato sotto controllo.

