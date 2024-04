Madrid (Spagna), 2 apr. (LaPresse) – “Esprimo il mio più profondo rammarico per la morte dei cooperanti” della ong World Central Kitchen, “vittime di un bombardamento questa notte nella Striscia di Gaza”, “spero ed esigo che il governo israeliano chiarisca quanto prima la circostanza di questo attacco brutale che si è portato via la vita di sette cooperanti che non facevano altro che aiutare”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in dichiarazioni alla stampa dalla Giordania, dopo la visita al campo profughi al-Husayn dell’Unrwa.

