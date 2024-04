Milano, 2 apr. (LaPresse) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione aperta, richiesta dalla Russia, sull’attacco israeliano a una struttura diplomatica iraniana in Siria il 2 aprile. Lo ha annunciato il primo vice rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky, come riportato dall’agenzia Tass. “Dopo l’attacco aereo di Israele contro il consolato iraniano a Damasco, gli iraniani si sono rivolti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per condannare questa azione. A seguito della loro lettera abbiamo richiesto un briefing aperto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La presidenza maltese l’ha fissata per le 15.00 ora di New York (22.00 ora di Mosca) del 2 aprile”, ha dichiarato Polyansky sui social.

