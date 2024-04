Milano, 2 apr. (LaPresse) – Sparatoria in una scuola in Finlandia. La polizia ha ricevuto alle 9.08 locali, le 8.08 in Italia, una segnalazione relativa a spari nella scuola Viertola di Vantaa, a nord della capitale Helsinki, ed è intervenuta. I media locali riferiscono che ci sono feriti, che sarebbero minorenni, e la polizia ha arrestato il sospetto responsabile. Sempre secondo quanto riportato dai media locali, sono 800 gli studenti iscritti nell’istituto, dove lavorano circa 90 persone.

