Roma, 1 apr. (LaPresse) – Apparterrebbe all’ambasciata iraniana l’edificio colpito in un presunto bombardamento israeliano vicino a Damasco, in Siria. Lo scrive su X il media iraniano Students news Network, postando alcune foto delle conseguenze del presunto raid. “L’edificio apparteneva all’ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran e aveva una bandiera”, si legge nel post. The Times of Israel afferma che, al momento, non ci sono notizie su possibili vittime del raid.

