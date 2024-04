Roma, 1 apr. (LaPresse) – “Noi di Voice of Europe non ci lasceremo intimidire dalla violenza dei globalisti e non ci piegheremo a questa caccia alle streghe che ricorda i giorni più bui del maccartismo. La nostra testata giornalistica è orgogliosa di fornire una piattaforma che consente a qualsiasi politico o pensatore europeo di esprimere liberamente i propri punti di vista e le proprie opinioni”. Così su X Voice of Europe, che punta il dito contro il “blitz mediatico globalista degli ultimi giorni” con “speculazioni selvagge e accuse assurde rivolte al nostro giornale, tra cui la fantasia che siamo ‘finanziati e diretti da Mosca’ e che abbiamo ‘pagato i parlamentari europei per diffondere narrazioni pro-russi'”.

