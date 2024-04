Milano, 1 apr. (LaPresse) – LA Russia sta predispomnendo tutto l materiale necessario per citare in giudizio “davanti a corti internazionali” l’Ucraina per “Atti terrotistici”. A parlarne, durante una intervista a Channel One, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass, è Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri di Mosca.

