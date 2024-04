Milano, 1 apr. (LaPresse) – Al Jazeera “condanna” le affermazioni del premier israeliano Benyamin Netanyahu, che ha deciso di mettere al bando l’emittente in Israele, “e le considera nient’altro che pericolose e ridicole bugie”. E’ quanto dichiara in una nota l’emittente qatariota. “Netanyahu – aggiunge – non è riuscito a trovare alcuna giustificazione da offrire al mondo per i suoi continui attacchi ad Al Jazeera e alla libertà di stampa se non quella di presentare nuove bugie e calunnie”.

