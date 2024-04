Milano, 1 apr. (LaPresse) – Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa notte alle ore 01.15 circa su Viale Isonzo, zona sud di Catanzaro, per incidente stradale. Una la vettura coinvolta una Peugeot 206 Cabrio che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare violentemente contro un lampione dell’illuminazione stradale.

