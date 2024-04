Canosa di Puglia (Bat), 1 apr. (LaPresse) – Incidente stradale sulla provinciale 231, a Canosa di Puglia (Bat), nel nord Barese: un uomo di 49 anni è morto e sua moglie è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Andria (Bat). L’auto della coppia è finita contro il new jersey. Da accertare le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

