Roma, 31 mar. (LaPresse) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu verrà operato stasera per un’ernia dopo la riunione del gabinetto di guerra. Lo annuncia il suo ufficio, secondo quanto riporta The Times of Israel. L’ernia è stata scoperta ieri sera durante un controllo di routine. Netanyahu sarà in anestesia totale durante l’operazione, il ministro della Giustizia Yariv Levin, che è anche vice primo ministro, ricoprirà ad interim il ruolo di Netanyahu.

