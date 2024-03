Milano, 30 mar. (LaPresse) – “A volte sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all’ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnando la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza. Sono ‘macigni della morte’ e li incontriamo, lungo il cammino, in tutte quelle esperienze e situazioni che ci rubano l’entusiasmo e la forza di andare avanti”. Tra questi ci sono “tutti gli aneliti di pace spezzati dalla crudeltà dell’odio e dalla ferocia della guerra”. Così Papa Francesco nel corso dell’omelia che il Pontefice ha letto in occasione della Veglia pasquale della Notte Santa presso la Basilica di San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata