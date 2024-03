Torino, 30 mar. (LaPresse) – Elon Musk torna a commentare i dati sulla natalità in Italia, come già avvenuto lo scorso aprile. “Solo 379.000 nascite in Italia nel 2023, il dato annuale più basso dall’unificazione del Paese nel 1861”, scrive Musk su X, commentando i dati diffusi ieri dall’Istat sulla natalità in Italia. All’1 gennaio 2024, riferisce il report dell’Istituto di statistica, la natalità si conferma in picchiata: con appena 379mila bambini venuti al mondo, arriva “l’ennesimo minimo storico di nascite, l’undicesimo di fila dal 2013”.

