Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Il presidente Mattarella mi ha chiamato, ha espresso la sua vicinanza a me e alla mia famiglia. Sono rimasto molto contento e anche impressionato per la solerzia con la quale mi ha risposto. Dopotutto sono trascorse meno di 24 ore dalla lettera che gli ho inviato”. Contattato al telefono da LaPresse, Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, la maestra 39enne detenuta in carcere a Budapest, evidenza di “aver molto apprezzato” il gesto del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al quale ieri aveva indirizzato una mail relativa alla detenzione della figlia in Ungheria. “Mi ha garantito la sua vicinanza e il suo interessamento alla vicenda”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata