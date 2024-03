Roma, 29 mar. (LaPresse) – Il bilancio dell’attentato terroristico nella sala concerti Crocus City Hall nella regione di Mosca è salito a 144 vittime. Una persona, che aveva riportato gravi ferite da arma da fuoco ed era in condizioni estremamente gravi, è morta in ospedale, ha dichiarato il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko, secondo quanto riferisce l’agenzia Interfax. Il ministro ha affermato che i medici hanno lottato per la vita del paziente e hanno fatto tutto il possibile. “Vorrei esprimere le mie condoglianze alla famiglia e agli amici” della vittima, ha aggiunto Murashko.

