Milano, 29 mar. (LaPresse) – “Il governo della Repubblica di Corea si rammarica profondamente che un progetto di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per estendere il mandato del Gruppo di esperti istituito ai sensi della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1874 (2009) non sia stato adottato a causa del veto della Federazione Russa, nonostante lo schiacciante sostegno della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di sicurezza”. Lo riporta una nota del ministero degli Esteri di Seul. “Il governo della Repubblica di Corea – si legge ancora – sottolinea chiaramente che la Federazione Russa, nonostante il suo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ha preso la decisione irresponsabile di andare contro la volontà degli altri membri, minando così in modo significativo il regime di sanzioni dell’Onu e la credibilità del Consiglio, entrambe difese dalla stessa Federazione Russa, in un momento in cui la capacità dell’Onu di monitorare l’attuazione delle sanzioni dovrebbe essere ulteriormente rafforzata”.

