Milano, 29 mar. (LaPresse) – Negli ultimi giorni l’amministrazione Biden ha autorizzato l’invio di miliardi di altre bombe e aerei da guerra a Israele per miliardi di dollari nonostante le preoccupazioni di Washington per la prevista offensiva militare a Rafah, nel sud di Gaza, che potrebbe mettere a rischio centinaia di migliaia di civili palestinesi. Lo riferisce il Washington Post (WP), citando fonti del Pentagono e del dipartimento di Stato. Secondo il giornale, i nuovi pacchetti di armi includono più di 1.800 bombe MK84 da 2.000 libbre (pari a oltre 900 kg) e 500 bombe MK82 da 500 libbre (pari a oltre 226 kg). Il Washington Post riporta che la scorsa settimana, il dipartimento di Stato ha autorizzato il trasferimento di 25 jet da combattimento F-35A e di motori per un valore di circa 2,5 miliardi di dollari e precisa che il trasferimento era stato approvato dal Congresso nel 2008, quindi il dipartimento non era tenuto a fornire una nuova notifica ai parlamentari. “Anche le bombe MK84 e MK82 il cui trasferimento è stato autoritzzato questa settimana erano state approvate dal Congresso anni fa” ma non erano ancora state inviate, scrive il WP.

