Roma, 29 mar. (LaPresse) – Le forze israeliane di difesa (Idf) sostengono di aver ucciso il vice comandante dell’unità missilistica di Hezbollah, Ali Naim, durante un attacco con droni nella città di Bazouriye, vicino Tiro, nel sud del Libano. Lo riporta The Times of Israel, sottolineando che Naim è stato colpito mentre viaggiava in automobile. Il miliziano, spiega l’Idf, “era considerato una significativa fonte di conoscenze nel gruppo terroristico e un leader nel campo dei razzi”.

