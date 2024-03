Roma, 29 mar. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, rispetto all’attacco aereo notturno in Siria, ha dichiarato che l’esercito “espanderà la campagna” contro Hezbollah e “aumenterà il ritmo degli attacchi nel nord”. “Israele sta passando dalla difesa all’inseguimento di Hezbollah, arriveremo ovunque l’organizzazione operi, a Beirut, Damasco e in luoghi più lontani”, ha dichiarato Gallant dopo una valutazione presso il Comando settentrionale dell’Idf a Safed, riferisce il Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata