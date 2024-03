Roma, 29 mar. (LaPresse) – “In relazione alla notizia del presunto annullamento della presentazione del libro di Dario Nardella ‘La città universale. Dai sindaci un futuro per l’Italia e l’Europa’, prevista alla Luiss per il prossimo 4 aprile, l’Ateneo intitolato a Guido Carli precisa che questo evento non è stato cancellato ma semplicemente rinviato a dopo le elezioni europee”. È quanto si legge in una nota della stessa università.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata