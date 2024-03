Milano, 29 mar. (LaPresse) – Una neonata di 9 mesi di San Fiorano, in provincia di Lodi, è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’Ospedale di Guglielmo da Saliceto di Piacenza dove era arrivata ieri sera con febbre molto alta e problemi respiratori. Prima dell’alba, la piccola è stata dimessa ma nelle ore successive le sue condizioni sono nuovamente peggiorate. Vani i tentativi di soccorso. All’arrivo del 118, in eliambulanza, la bambina era già morta. Il procuratore della Repubblica di Lodi, Maurizio Romanelli, ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale di Pavia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata