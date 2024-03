Roma, 29 mar. (LaPresse) – Al 1 gennaio 2024, la natalità si conferma in picchiata: con appena 379mila bambini venuti al mondo, arriva “l’ennesimo minimo storico di nascite, l’undicesimo di fila dal 2013”. E’ la fotografia scattata dall’Istat negli indicatori demografici del 2023, sottolineando che “il processo, di denatalità dal 2008 non ha conosciuto soste”. Allo stesso tempo calano anche i decessi, arrivando a 661mila, l’8% in meno sul 2022, “dato più in linea con i livelli pre-pandemici rispetto a quelli che hanno caratterizzato il triennio 2020-22”. Emerge così “un saldo naturale ancora fortemente negativo per 281mila unità”. Di fatto, l’Istat calcola un rapporto di “sei neonati e 11 decessi per ogni 1.000 abitanti”. Attualmente, la popolazione residente in Italia è pari a 58 milioni 990mila unità (ma sono dati ancora provvisori), in calo di 7mila unità rispetto alla stessa data dell’anno precedente (-0,1 per mille abitanti).

