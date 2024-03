Roma, 29 mar. (LaPresse) – Al 1° gennaio 2024 la popolazione residente in Italia è pari a 58 milioni 990mila unità, in calo di 7mila unità rispetto alla stessa data dell’anno precedente (-0,1 per mille abitanti. Lo rileva l’Istat negli indicatori demografici 2023. La popolazione residente di cittadinanza straniera è di 5 milioni e 308mila unità, in aumento di 166mila individui (+3,2%) sull’anno precedente. Con un’incidenza sulla popolazione totale che tocca il 9%. Degli stranieri residenti in Italia, oltre 3 milioni di persone (il 58,6%) risiede al Nord, per un’incidenza dell’11,3%. Altrettanto attrattivo il Centro, dove risiedono 1milione 301mila individui (il 24,5% del totale) con un’incidenza dell’11,1%. Più contenuta la presenza di residenti stranieri nel Mezzogiorno, 897mila unità (16,9%), che raggiunge un’incidenza appena del 4,5%. Intanto, la popolazione di cittadinanza italiana si attesta a 53 milioni 682mila unità, 174mila in meno rispetto al 1° gennaio 2023 per una variazione pari al -3,2 per mille.Allo stesso tempo – evidenzia l’Istituto – sfiora le 200mila unità il numero di cittadini stranieri che nel 2023 hanno acquisito la cittadinanza italiana, dato in linea con l’anno precedente (214mila), pur se in parziale calo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata